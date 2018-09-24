"Поветкин мог сделать мне больно": Джошуа рассказал о поединке с российским боксером

Британский боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, прокомментировал поединок против россиянина Александра Поветкина. В субботу Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде, после чего россиянину даже потребовалась кислородная маска.

"Поветкин мог сделать мне больно. Он силен, у него тяжелые удары – обманывать не буду. К тому же он достаточно быстр для своего веса. Если бы он точно попал определенными ударами, у меня бы были серьезные проблемы", – сказал Джошу.

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Джошуа и Поветкиным прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 22 сентября.

Интересно, что после поединка Джошуа зашел в раздевалку Поветкина и поблагодарил его за хороший поединок. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.

Отметим, что после боя появились статистика и судейские записки чемпионского поединка на "Уэмбли": Джошуа делал ставку на джебы, а Поветкин нанес больше точных силовых ударов.