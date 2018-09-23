Поветкину понадобилась кислородная маска после боя с Джошуа

Российскому боксеру Александру Поветкину после нокаута от британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе понадобилась первая помощь.

Поединок между Поветкиным и Джошуа, бывший главным событием боксерского вечера на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершился победой британца нокаутом в 7-м раунде. Джошуа послал Поветкина в нокдаун в конце второй минуты седьмого раунда. Россиянин поднялся, но в следующей же атаке после возобновления боя он пропустил серию серьезных ударов. После завершения боя Поветкину стали оказывать первую помощь, он дышал в кислородную маску.

Поветкин потерпел второе поражение в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21-й нокаут).

Интересно, что после поединка Джошуа зашел в раздевалку Поветкина и поблагодарил его за хороший поединок. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.