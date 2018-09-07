Претендент на бой с Усиком Лебедев нокаутировал малоизвестного турка

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев (31-2, 23 KO) вернулся на ринг спустя 14 месяцев простоя и ожидаемо расправился с немецким турком Хизни Алтункаей (30-3, 17 KO). В последний раз Лебедев выходил на ринг в июле 2017 года, когда защитил титул суперчемпиона мира WBA, победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.

Неспешный поединок против Алтункая продлился три неполных раунда. Во 2-м гость в одном из эпизодов присел на колено – формальный флэш-нокдаун, а в 3-м упал после левого прямого в голову – нокаут.

Отметим, что WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым. Следующий поединок он проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. "До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.