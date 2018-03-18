Призер Олимпиады-2016 нокаутировал соперника за 38 секунд
Джо Джойс все свои бои в профи выигрывает досрочно
Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в супертяжелом весе британец Джо Джойс (3-0, 3 КО) одержал свою третью победу на профессиональном ринге.
На 38-й секунде первого раунда он нокаутировал американца Донни Палмера (9-2-1, 8 КО).
Напомним, что сегодня ночью украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Наш боксер единогласным решением судей победил француза Мехди Амара.
Благодаря этой победе Гвоздик будет претендовать на пояс полноценного чемпиона по этой версии. Напомним, действующий чемпион WBC в полутяжелой весовой категории Адонис Стивенсон 19 мая встретится с Баду Джеком.
Также мы сообщали, что Майрис Бриедис будет запасным в финале WBSS на случай травмы Александра Усика или Мурата Гассиева. Поединок между украинцем и россиянином состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).
А еще один украинский боксер Роман Головащенко будет драться за чемпионский титул в весовой категории Усика. Он попытается отобрать пояс IBO у южноафриканца Кевин Лерена, которые недавно победил Дмитрия Кучера.
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