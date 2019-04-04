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Промо к бою Ломаченко – Кролла: на кону будут два титула

Сегодня, 13:50

Украинец будет защищать свои чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе

До боя осталась неделя
До боя осталась неделя. Фото: Instagram
Промо к бою Ломаченко – Кролла: на кону будут два титула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e1/5e8/5ca5e15e8e22a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e1/5e8/5ca5e15e8e22a.jpg Бокс Украинец будет защищать свои чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе состоится бой на кону которого будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе. На ринг выйдут украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла. Накануне поединка промоутерская компания Top Rank выпустила промо ролик посвященный предстоящему событию.

Ранее Василий Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев: "Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком. В США куча примеров, когда ты много всего наговорил, проиграл и об этом все забыли, и никто даже не вспоминает, что ты наговорил".

Что касается Энтони Кроллы, то подписчики британца в Instagram настоятельно советуют ему перед боем с украинцем оформить медицинскую страховку: "После боя она тебе точно пригодится".

Как мы сообщали, Кролла по прозвищу "Миллион долларов" – родом из Манчестера, начал профи-карьеру еще в октябре 2006-го. 6 лет назад подумывал завязать и устроиться в охранную фрму: "Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня бы ждала работа". Но в тот вечер он выиграл, окончив карьеру Кирана – у него началось кровоизлияние в мозг. Всего провел 43 боя (36 побед (14 КО), 4 поражения и 3 ничьи), успев побывать чемпионом WBA в легком весе в 2015-2016 годах.

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Тег бокс, боксеры, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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