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Промоутер Ломаченко рассказал, как он будет отбивать расходы на гонорар украинца

24 июня, 13:19

Олег Люлька Олег Люлька

Людей, которые придут смотреть на бой украинского боксера, Боб Арум накормит, напоит и задарит сувенирами

Известный американский промоутер Боб Арум рассказал о связи между гонорарами Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса со стоимостью билетов на предстоящий бой этих боксеров. Напомним, из-за пандемии их поединок 30 мая не состоялся. Теперь ожидается, что Ломаченко и Лопес подерутся 19 сентября в Лас-Вегасе.

"Нам нужны зрители. Знаю, что билеты на бой Ломаченко – Лопес не будут дешевыми. Поэтому надо дать фанатам что-то, чтобы оправдать их расходы. Это может быть еда, сувениры, напитки и другие подобные вещи. Мы можем сделать классный ивент, который запомнят абсолютно все. Учитывая гонорары Ломаченко и Лопеса, нам просто необходимо получить какой-то доход от продажи билетов. Это поможет провести данное шоу. Но для начала нужно обезопасить всех участников мероприятия", – приводит слова Боба Арума Yahoo Sports

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Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Ранее мы писали, что Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира. Если еще в марте портал Boxrec ставил Хайтека на пятую строчку, то в обновленной табели о рангах украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе – лишь девятый.

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram
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бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источник: isport.ua

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