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"Ломаченко увидит это видео и не прилетит в США": украинского чемпиона "уколол" знаменитый земляк

18 июня, 15:20

Олег Люлька Олег Люлька

Иван Редкач продолжает "бомбардировать" Василия Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом

Украинский полусредневес Иван Редкач прокомментировал тренировку чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который продолжает подготовку к поединку против чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. Непобедимый американец гондурасского происхождения разместил у себя в Instagram видео того, как он лихо подтягивается на турнике. По мнению Редкача, эти кадры могут не на шутку испугать Ломаченко, которого накануне круто опустили в рейтинге лучших боксеров мира.

"Ломаченко увидит это видео и еще на полгода останется в Украине. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выкладывай такие видео", – обратился к Лопесу посредством соцсетей проживающий в Калифорнии Редкач.

INSTAGRAM
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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Отметим, что это уже не первый выпад Редкача в сторону Ломаченко. Например, ранее Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и Медведевым.

Кроме того, Иван Редкач уверен, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко. "Поставлю все деньги на Лопеса. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее", – заявил ранее Редкач.

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Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Судя по последним заявлением промоутера обоих бойцов Боба Арума, можно ожидать, что Ломаченко и Лопес подерутся в сентябре в Лас-Вегасе.При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, промоутер намерен собрать на трибунах 10 тысяч зрителей.

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боксеры Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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