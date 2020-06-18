"Ломаченко увидит это видео и не прилетит в США": украинского чемпиона "уколол" знаменитый земляк

Украинский полусредневес Иван Редкач прокомментировал тренировку чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который продолжает подготовку к поединку против чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. Непобедимый американец гондурасского происхождения разместил у себя в Instagram видео того, как он лихо подтягивается на турнике. По мнению Редкача, эти кадры могут не на шутку испугать Ломаченко, которого накануне круто опустили в рейтинге лучших боксеров мира.

"Ломаченко увидит это видео и еще на полгода останется в Украине. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выкладывай такие видео", – обратился к Лопесу посредством соцсетей проживающий в Калифорнии Редкач.

INSTAGRAM

Реклама

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Отметим, что это уже не первый выпад Редкача в сторону Ломаченко. Например, ранее Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и Медведевым.

Кроме того, Иван Редкач уверен, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко. "Поставлю все деньги на Лопеса. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее", – заявил ранее Редкач.

Реклама

Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Судя по последним заявлением промоутера обоих бойцов Боба Арума, можно ожидать, что Ломаченко и Лопес подерутся в сентябре в Лас-Вегасе.При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, промоутер намерен собрать на трибунах 10 тысяч зрителей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама