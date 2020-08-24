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Промоутер Усика рассказал, что думает о бое украинца с россиянином Поветкиным

24 августа, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Красюк заявил, что крымчанин готовится к поединкам с Чисорой и Джошуа

В ночь на воскресенье по киевскому времени прошел первый заметный вечер бокса во времена коронавируса. В борьбе за статус обязательного претендента на титульный бой по версии WBC россиянин Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта.

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После этого стали говорить о следующих поединках для "Русского витязя". В частности, польские СМИ пишут, что Усика рассматривают в качестве соперника Поветкина. Однако подобные слухи в комментарии tribuna.com опроверг промоутер украинского супертяжеловеса Александр Красюк:

"Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, где чемпион – Энтони Джошуа. В октябре Александр должен провести поединок против Дерека Чисоры. В случае победы, следующий бой Усика должен состояться против Энтони Джошуа. Если, конечно, тот успешно отстоит свои титулы против Кубрата Пулева.

Мы поздравляем Александра Поветкина с фееричной победой над Диллианом Уайтом. Мы предполагали, что именно он выйдет триумфатором, но даже гипотетически не вели разговоров о возможном поединке двух Александров".

Тем временем Уайт объяснил свое поражение нокаутом Поветкину и заговорил о реванше.

Смотрите, как Александр рисовал картину – в своем неповторимом стиле:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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бой бокс Александр Поветкин Александр Усик Александр Красюк
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