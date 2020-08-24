Промоутер Усика рассказал, что думает о бое украинца с россиянином Поветкиным

В ночь на воскресенье по киевскому времени прошел первый заметный вечер бокса во времена коронавируса. В борьбе за статус обязательного претендента на титульный бой по версии WBC россиянин Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта.
После этого стали говорить о следующих поединках для "Русского витязя". В частности, польские СМИ пишут, что Усика рассматривают в качестве соперника Поветкина. Однако подобные слухи в комментарии tribuna.com опроверг промоутер украинского супертяжеловеса Александр Красюк:
"Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, где чемпион – Энтони Джошуа. В октябре Александр должен провести поединок против Дерека Чисоры. В случае победы, следующий бой Усика должен состояться против Энтони Джошуа. Если, конечно, тот успешно отстоит свои титулы против Кубрата Пулева.
Мы поздравляем Александра Поветкина с фееричной победой над Диллианом Уайтом. Мы предполагали, что именно он выйдет триумфатором, но даже гипотетически не вели разговоров о возможном поединке двух Александров".
Тем временем Уайт объяснил свое поражение нокаутом Поветкину и заговорил о реванше.
Смотрите, как Александр рисовал картину – в своем неповторимом стиле:
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