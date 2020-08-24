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Усика рассматривают в качестве следующего соперника россиянина Поветкина

24 августа, 14:18

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер занимает вторую строчку рейтинга WBC

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик может вскоре провести поединок с россиянином Александром Поветкиным, который на выходных нокаутировал Диллиана Уайта. Хотя после боя Диллиан сразу же подошел к промоутеру Эдди Хирну и заговорил о реванше с россиянином. Англичанин сказал, что он в порядке и хочет провести с "Витязем" второй поединок уже в 2020 году

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Тем не менее, как сообщает медиаресурс Ringpolska, помимо реванша с Уайтом, у Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC. Украинец занимает вторую строчку рейтинга WBC, уступая только Деонтею Уайлдеру, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри. Отметим, что Поветкин до боя с Уайтом занимал 9 место в рейтинге WBC.

Александр Усик

Александр Усик

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Напомним, что Поветкин нокаутировал Уайта в ночь с 22 на 23 августа в Англии, став временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на пояс другого британца Тайсона Фьюри. Это – второе поражение в карьере Диллиана Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году, – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Тогда как Александр Поветкин добыл 36-ю победу в своей карьере и 25-ю – нокаутом.

Отметим, что к бою с Уайтом Поветкину помогали готовиться два украинца– с россиянином спарринговали Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий.

Смотрите, как Поветкин готовился к своему предыдущему бою с Хантером

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бой боксеры WBC Александр Поветкин Александр Усик супертяжелый вес
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