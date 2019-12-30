Прощальный поединок Кличко признали лучшим боем десятилетия

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван боем десятилетия по версии издания Boxing News. Встреча украинца и британца состоялась в 2017 году на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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В 4-м раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, а в 5-м на канвасе оказался британец. Он сумел оправиться и завладел преимуществом в концовке поединка. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун и после очередной серии его попаданий рефери остановил бой. Отметим, что после этого поединка Владимир Кличко завершил карьеру.

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Ранее мы писали, что два обидчика Кличко сойдутся на "Уэмбли": промоутер объявил о поединке Фьюри – Джошуа. По словам представителя "Цыганского короля", уже в 2020 году мы увидим схватку британских звезд супертяжелого веса.

Также сообщалось, что Кличко поспорит с Мейвезером за мега-почетный титул. 17 января Владимир может стать лучшим боксером десятилетия на планете Земля.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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