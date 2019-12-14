"Пулева "притопили" в бою с Кличко, но у него нет такой плюхи, как у Руиса": что о Кубрате думает Фьюри

Кубрат Пулев / Фото: Getty Images

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Известный британский тренер Питер Фьюри считает, что если бой в супертяжелом весе между болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) и чемпионом мира по версиям IBF/WBO/WBA Энтони Джошуа все-таки состоится, то британец может себе позволить действовать более агрессивно, чем в недавнем бою с мексиканцем Энди Руисом.

"Пулев — очень хороший боксер, который многому научился в бою с Кличко, где его "притопили". Сейчас он больше уделяет внимания защите, а ещё у него очень, очень, очень хороший джеб, — сказал Питер Sky Sрorts. — Он крепкий малый, но с ударом там так себе. И все же это сила, с которой нужно считаться. С ним просто не будет".

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"На таком уровне что угодно может произойти. Пулев очень терпеливый в бою. Да, не нокаутер, но очень мудрый. Он делает минимально достаточно для того, чтобы контролировать ход встречи. Я считаю, что Джошуа может позволить себе в бою с ним больше рисков. У Кубрата нет такой плюхи, как у Руиса. Но, конечно, ошибок допускать нельзя, — пояснил коуч. – Энтони будет уже более расслаблен: давление, как перед реваншем с Руисом, ушло".

Ранее мы давали, чтоWBO настаивает: Усик должен стать следующим соперником Джошуа. У них 30 дней, чтобы договориться. И теперь британскому супертяжу нужно искать компромисс и с WBO, и с IBF, иначе он лишится одного из титулов.

Смотрите бой-реванш Джошуа – Руис

Видео: Reuters

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