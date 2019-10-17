Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов

Американский боксер Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет. "Всемирный боксерский совет и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября", – сообщили в боксерский организации.
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Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. Перед боем Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма.
Бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.
Фото последнего боя Патрика Дэя
Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.
Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.
Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.
В начале сентября умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью известный спортивный журналист написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.
Также 2019 год омрачила смерть лучшего друга Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" – Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-варваре".
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