Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов

27-летний Патрик Дэй скончался после нокаута, произошедшего на разогреве у украинского супертяжа

Дэй (справа) скончался после ударов Конвелла (слева) / Фото: Reuters

Американский боксер Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет. "Всемирный боксерский совет и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября", – сообщили в боксерский организации.

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Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. Перед боем Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма.

Бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.

Фото последнего боя Патрика Дэя

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Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

Максим Дадашев и Елизавета Апушкина / Фото: Facebook

В начале сентября умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью известный спортивный журналист написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.

Также 2019 год омрачила смерть лучшего друга Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" – Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-варваре".

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