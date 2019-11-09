Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Известный австралийский боксер не смог пережить спарринг-сессию

9 ноября, 14:32

Дуайт Ричи скончался во время тренировки

Дуайт Ричи

Дуайт Ричи / Фото: Instagram

Австралийский боксер первого среднего веса 27-летний Дуайт Ричи умер во время спарринг-сессии.

Читайте также: трагедия после триумфа Усика – американский боксер умер от полученных ударов

Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафе готовиться к реваншу с экс-чемпионом полусреднего веса Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.

Реклама

Во время спарринга Ричи пропустил удар в живот, после чего повернулся спиной к сопернику, ушел в угол и упал, так и не придя в себя.

Читайте также: Нелепая смерть футболиста: игрок выпал с шестого этажа во время вечеринки

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

В активе боксера 19 побед и два поражения на профессиональном ринге. Последний бой Ричи провел в августе против Тимофея Цзю, проиграв сопернику единогласным решением судей.

Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

смерть бокс боксер

Источник: Boxing Scene

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда
Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекордаБокс
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весахБокс
Обидчик Кличко за 15 млн выбил
Обидчик Кличко за 15 млн выбил "бомжа" с ринга: видео рестлинг-нокаута в исполнении Тайсона ФьюриБокс
Он круче Ломаченко: журнал The Ring назвал лучшего боксера современности
Он круче Ломаченко: журнал The Ring назвал лучшего боксера современностиБокс
Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтинг
Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтингБокс
Усик готовится провести титульный бой: названа дата и соперник украинца
Усик готовится провести титульный бой: названа дата и соперник украинцаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...