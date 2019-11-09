Известный австралийский боксер не смог пережить спарринг-сессию

Дуайт Ричи / Фото: Instagram

Австралийский боксер первого среднего веса 27-летний Дуайт Ричи умер во время спарринг-сессии.

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Ричи помогал соотечественнику Майклу Зерафе готовиться к реваншу с экс-чемпионом полусреднего веса Джеффом Хорном, который состоится 18 декабря в Брисбене.

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Во время спарринга Ричи пропустил удар в живот, после чего повернулся спиной к сопернику, ушел в угол и упал, так и не придя в себя.

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В активе боксера 19 побед и два поражения на профессиональном ринге. Последний бой Ричи провел в августе против Тимофея Цзю, проиграв сопернику единогласным решением судей.

Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

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