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Редкач – будущему сопернику: "Не сливайся. Я помогу тебе уйти на пенсию на глазах у твоих фанатов"

Сегодня, 12:56

Американский боксер решил завершить карьеру вместо проведения боя с украинцем

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Instagram

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на заявление его потенциального соперника американца Эдриэна Бронера о завершении карьеры. Экс-чемпион в четырех весовых категориях должен был провести бой с украинцем в октябре, но решил уйти из спорта.

Я ухожу на пенсию. Бокс – это одинокий спорт. Я закончил с этим дерьмом. Мне нужна помощь от кого-то, черт возьми. Я вообще не сфокусирован на боксе. Прямо сейчас я чувствую себя дерьмово, какой еще бокс? Как-то так", – заявил Бронер.

Редкач решил, что так просто не отпустит Бронера на пенсию и обратился к нему посредством своей страницы в Facebook.

"Не сливайся с игры, обманщик. Я помогу тебе это сделать на глазах у твоих фанатов в октябре. Я приеду к тебе домой, жди", – написал Редкач.

Напомним, в начале июня Иван Редкач неожиданно нокаутировал Девона Александра, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере и шестое в целом. При этом в решающем шестом раунде Иван трижды отправлял соперника в нокдаун, прежде чем окончательно нокаутировать.

В январе Эдриэн Бронер проиграл нокаутом легендарному Мэнни Пакьяо в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.

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Источник: Сегодня|Спорт

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