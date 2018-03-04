Российский боксер эффектным нокаутом защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол защитил свой чемпионский пояс.

Соперником Бивола был кубинский боксер Салливан Баррера. Поединок прошел на "Мэдисон Сквер Гарден" (Нью-Йорк, США). Бой продлился до 12-го раунда, в котором Бивол смог сломить сопротивление соперника и отправить его в нокаут.

Для Бивола эта защита стала четвертой успешной подряд. Для Салливана Барреры это поражение стало вторым в карьере. Поединок прошел в рамках боксерского вечера, в главном бою которого между собой встретились чемпион мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев и еще один российский боксер Игорь Михалкин.

Напомним, Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

Также этой ночью прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе - Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, хотя был сам на волосок от первого поражения в карьере.

В андеркарте этой встречи украинец Сергей Деревянченко победил американца Дашона Джонсона.