Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя
Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено
Одна из самых сексуальных бойцов смешанных единоборств Яна Куницкая провела свой третий бой в UFC. Россиянка встречалась с американкой Мерион Рено. Поединок был очень равным, а в одном из эпизодов Рено нанесла сопернице серьезную травму – сломала нос. Тем не менее, Яна продолжила поединок и сумела его выиграть единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.
Этот успех стал для Куницкой вторым подряд в UFC и 12-м в профессиональной карьере при четырех поражениях.
После поединка Яна с юмором прокомментировала свою травму: "Я в порядке, ребята. Скоро буду в Лас-Вегасе, а на следующей неделе нос будет лучше, чем был".
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