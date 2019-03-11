Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Яна Куницкая выиграла 12 боев в ММА. Фото: Instagram

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/657/13d/5c865713d941f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/657/13d/5c865713d941f.jpg 2019-03-11T17:27:00+02:00 Бокс Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Одна из самых сексуальных бойцов смешанных единоборств Яна Куницкая провела свой третий бой в UFC. Россиянка встречалась с американкой Мерион Рено. Поединок был очень равным, а в одном из эпизодов Рено нанесла сопернице серьезную травму – сломала нос. Тем не менее, Яна продолжила поединок и сумела его выиграть единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.

Этот успех стал для Куницкой вторым подряд в UFC и 12-м в профессиональной карьере при четырех поражениях.

После поединка Яна с юмором прокомментировала свою травму: "Я в порядке, ребята. Скоро буду в Лас-Вегасе, а на следующей неделе нос будет лучше, чем был".

INSTAGRAM 9 Бер 2019 р. о 6:42 PST

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