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Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Сегодня, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Яна Куницкая выиграла 12 боев в ММА
Яна Куницкая выиграла 12 боев в ММА. Фото: Instagram
Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/657/13d/5c865713d941f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/657/13d/5c865713d941f.jpg Бокс Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Одна из самых сексуальных бойцов смешанных единоборств Яна Куницкая провела свой третий бой в UFC. Россиянка встречалась с американкой Мерион Рено. Поединок был очень равным, а в одном из эпизодов Рено нанесла сопернице серьезную травму – сломала нос. Тем не менее, Яна продолжила поединок и сумела его выиграть единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.

Этот успех стал для Куницкой вторым подряд в UFC и 12-м в профессиональной карьере при четырех поражениях.

После поединка Яна с юмором прокомментировала свою травму: "Я в порядке, ребята. Скоро буду в Лас-Вегасе, а на следующей неделе нос будет лучше, чем был".

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Мы сообщали, что нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC. Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом.

А еще один боец UFC считает, что Земля плоская: "Да я уверен в этом". Крон Грейси не верит, что Земля круглая, поскольку не видел этого своими глазами.

Ранее мы писали, что пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля. Полицейские силой доставали его из автомобиля. Хулигану грозит десять суток ареста.

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Тег UFC, смешанные единоборства, Яна Куницкая

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