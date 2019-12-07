"Руис нервничает больше Джошуа": эксперт по языку тела оценила поведение боксеров перед мегабоем

По мнению специалиста, американский чемпион заметно нервничает перед повторным боем против британца

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Накануне мегареванша между британцем Энтони Джошуа и обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе американцем Энди Руисом эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение боксеров на взвешивании и сделал вывод, что действующий чемпион нервничает больше, чем его звездный оппонент. Джошуа – Руис трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

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"Язык тела Джошуа, возможно, имел внешнюю атмосферу напряжения, что вполне понятно после его поражения в предыдущей встрече. Но с точки зрения более тонких и, возможно, более сильных признаков нервозности, я бы отметила Руиса, чьи подсознательные сигналы намекали, что он испытывал большее давление, чем британец, – призналась Джуди Джеймс.

Эксперт оценила психологическое состояние боксеров по тому, как они появились на публике перед взвешиванием и дуэлью взглядов, отметив три важных пункта

"Джошуа появился на публике с традиционным взглядом, бесстрастным выражением лица и наушниками. Его безучастный потупленный взгляд и сомкнутые губы заставили его выглядеть человеком, нуждающимся в какой-то мотивации и уверенности.

Энди Руис и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Руис больше походил на парня, который заскочил на взвешивание по пути на вечеринку в своей мексиканской шляпе, черной майке и мешковатых штанах. Его полуулыбка подсказывала, что он наслаждался моментом и с нетерпением ждал боя, но были по крайней мере, три ключевых невербальных сигнала, свидетельствующих о том, что существенно нервничает", – отметил эксперт.

Энди Руис – Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Во-первых, пока Джошуа стоял в позе с расставленными ногами, левая рука Руиса нервно теребила замок олимпийки то вверх, то вниз, что выглядело как ритуал самоуспокоения.

Во-вторых, когда Руис повернулся к сопернику лицом к лицу, он вдохнул, высунул грудь и сохранил полуулыбку, но, когда они встретились глазами, именно Руис проиграл соревнование "кто моргает первым", спровоцированное Джошуа. В то время как Энтони беспристрастно смотрел на соперника, пристальный взгляд Энди испустил несколько быстрых мигов.

Третьим симптомом было дыхание Руиса. На самом деле вы могли видеть, как он делает вдох таким образом, что наводит на мысль о напряжении, в отличие от более спокойного, менее очевидного дыхания Джошуа.

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Вспомним же, как именно проиграл Энтони Джошуа толстяку Энди Руису 1 июня. Поединок в Нью-Йорке продлился до седьмого раунда. В третьем раунде Джошуа, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас и, похоже, посчитал, что ему ничего не угрожает и он добьет соперника. Как результат, еще до конца этой трехминутки сам англичанин дважды оказался на настиле.

Полное видео первого боя Джошуа – Руис

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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