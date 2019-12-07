"Руис нервничает больше Джошуа": эксперт по языку тела оценила поведение боксеров перед мегабоем

Накануне мегареванша между британцем Энтони Джошуа и обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе американцем Энди Руисом эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение боксеров на взвешивании и сделал вывод, что действующий чемпион нервничает больше, чем его звездный оппонент. Джошуа – Руис трансляция боя уже доступна на нашем сайте.
Читайте также: расписание трансляций реванша Джошуа – Руис
"Язык тела Джошуа, возможно, имел внешнюю атмосферу напряжения, что вполне понятно после его поражения в предыдущей встрече. Но с точки зрения более тонких и, возможно, более сильных признаков нервозности, я бы отметила Руиса, чьи подсознательные сигналы намекали, что он испытывал большее давление, чем британец, – призналась Джуди Джеймс.
Эксперт оценила психологическое состояние боксеров по тому, как они появились на публике перед взвешиванием и дуэлью взглядов, отметив три важных пункта
"Джошуа появился на публике с традиционным взглядом, бесстрастным выражением лица и наушниками. Его безучастный потупленный взгляд и сомкнутые губы заставили его выглядеть человеком, нуждающимся в какой-то мотивации и уверенности.
Руис больше походил на парня, который заскочил на взвешивание по пути на вечеринку в своей мексиканской шляпе, черной майке и мешковатых штанах. Его полуулыбка подсказывала, что он наслаждался моментом и с нетерпением ждал боя, но были по крайней мере, три ключевых невербальных сигнала, свидетельствующих о том, что существенно нервничает", – отметил эксперт.
- Во-первых, пока Джошуа стоял в позе с расставленными ногами, левая рука Руиса нервно теребила замок олимпийки то вверх, то вниз, что выглядело как ритуал самоуспокоения.
- Во-вторых, когда Руис повернулся к сопернику лицом к лицу, он вдохнул, высунул грудь и сохранил полуулыбку, но, когда они встретились глазами, именно Руис проиграл соревнование "кто моргает первым", спровоцированное Джошуа. В то время как Энтони беспристрастно смотрел на соперника, пристальный взгляд Энди испустил несколько быстрых мигов.
- Третьим симптомом было дыхание Руиса. На самом деле вы могли видеть, как он делает вдох таким образом, что наводит на мысль о напряжении, в отличие от более спокойного, менее очевидного дыхания Джошуа.
Кстати, в андеркарте состоится поединок Поветкин – Хантер: анонс и прогноз на бой.
Вспомним же, как именно проиграл Энтони Джошуа толстяку Энди Руису 1 июня. Поединок в Нью-Йорке продлился до седьмого раунда. В третьем раунде Джошуа, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас и, похоже, посчитал, что ему ничего не угрожает и он добьет соперника. Как результат, еще до конца этой трехминутки сам англичанин дважды оказался на настиле.
Полное видео первого боя Джошуа – Руис
Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк