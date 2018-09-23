Русский Витязь на коленях: яркие кадры боя Джошуа – Поветкин

Энтони Джошуа сохранил чемпионские пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO. На родном "Уэмбли", при невероятной поддержки публики, Джошуа разобрался с россиянином Александром Поветкиным. В первых раундах боксеры пустили друг другу кровь. Поветкин разбил Джошуа нос, а тот рассек россиянину бровь. Энтони не спешил атаковать, а поначалу действовал довольно пассивно. А когда увидел, что Русский Витязь начал выдыхаться, взвинтил темп. Развязка наступила в седьмом раунде. Жесткая атака Энтони сбила с ног россиянина. Он с трудом поднялся и решил таки продолжить бой. Но Джошуа тут же бросился добивать и нокаутировал Поветкина.





















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28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.

Что дальше? Возможно команде Энтони удастся договориться о бое с победителем поединка Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Боксеры договорились встретиться 1 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет Уайлдер.