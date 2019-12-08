"Русский витязь" вновь может сойтись в битве с американским "Хищником"

Поветкин vs Хантер / Фото: Reuters

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Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что его подопечный проведет реванш против Майкла Хантера.

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"С самого начала было боязно. Я переживал и волновался. Я еще до поединка говорил, что Хантер не подарок, это очень сильный и опасный боксер. Мы с Сашей до боя обсуждали возможные развития событий и понимали, что поединок будет тяжелым. Так в итоге и получилось. В таком поединке надо было проявлять характер. В итоге получился бой на встречных курсах, с переменным успехом, и вот зафиксировали ничью. Я согласен с решением судей. Думаю, мы придем к тому, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой", – заявил Рябинский.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин и американской боксер Майкл Хантер провели великолепный бой в андеркарте мегареванша Энтони Джошуа – Энди Руис. Поединок продлился все 12 раундов, но победителя выявить так и не удалось – мнения судей разделились, поэтому было принято решение присудить ничью.

В андеркарте боя Джошуа – Руис состоялись еще несколько интересных поединков. В одном из них вернувшийся после допинга Диллиан Уайт с животиком победил "ветерана" Ваха. Тем не менее, польский боксер создал проблемы потенциальному сопернику Александра Усика.

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