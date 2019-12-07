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Поветкин и Хантер устроили рубку с ничьей на разогреве битвы Руис – Джошуа

7 декабря, 22:35

Боксеры устроили настоящую бойню на разогреве боя Джоуша - Руис

/ Фото: Reuters

Жертва Александра Усика американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер не смог победить россиянина Александра Поветкина. Поединок прошел в андеркарте суперреванша Энтони Джошуа – Энди Руис, который состоится сегодня в Саудовской Аравии. Джоуша – Руис онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Хантер шокировал Поветкина на первых секундах боя, отвесив россиянину несколько мощных ударов. Поветкин выстоял и сумел, хотя и побывал на канвасе после толчка, восстановиться к концу раунда, а затем выровнял ситуацию в ринге и к середине поединка сам несколько раз потряс американца, которого от нокдауна в пятом раунде спасли канаты.

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Впрочем, с каждым раундом силы "Русского Витязя" иссякали, что было видно невооруженным глазом. Более молодой Хантер должен был увеличить давление на соперника, но тянул с атаками. В 11-м раунде Хантер был близок к тому, чтобы отправить Поветкина в нокдаун, но россиянин выдержал серию ударов. Финальный раунд прошел в обоюдной борьбе поэтому судьбу поединка определили судьи – а они победителя не выявили. Первый отдал победу Поветкину (115:113), второй Хантеру (115:113), а последний зафиксировал ничью (114:114). Мы проводили онлайн Поветкин – Хантер.

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Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

В андеркарте боя Джошуа – Руис состоялись еще несколько интересных поединков. В одном из них вернувшийся после допинга Диллиан Уайт с животиком победил "ветерана" Ваха. Тем не менее, польский боксер создал проблемы потенциальному сопернику Александра Усика.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Александр Поветкин Майкл Хантер

Источник: Сегодня|Спорт

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