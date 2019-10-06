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С ринга в больницу: Головикна и Деревянченко после боя отправили на обследование

6 октября, 15:21

Оба боксера по ходу боя побывали в нокдауне, а украинец еще и рассечение получил

/ Фото: Reuters

Казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко после боя отвезли в больницу. Об этом в Twitter сообщил журналист The Ring Райан Сонгалия. По словам промоутера Деревянченко Лу ДиБеллы, боксеры отправились в больницу Белвью. Оба боксера по ходу 12-раундового поединка побывали в нокдауне, Деревянченко также получил рассечение.

Напомним, Головкин одержал победу над Деревянченко решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Счет судейских записок – 114:113, 115:112, 115:112. на нашем сайте есть полное видео боя Головкин – Деревянченко.

Напомним, что Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее, украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

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Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

Для нашего Деревянченко это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 13 побед (10 – нокаутом). Головкин одержал 40-ю победу в профи (35 – нокаутом), при одной ничьей и одному поражению.

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Обзор бой Головкин – Деревянченко:

Смотрите, как Сергей Деревянченко готовился к чемпионскому бою:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: СЭ

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