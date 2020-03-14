"С завязанной рукой и пусть кто-то держит меня за ногу": Усик хвастается, как может победить Фьюри

Непобедимый украинский боксер Александр Усик ответил на слова британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тасону Фьри, который в недавнем интервью заявил, что победит Усика с завязанной рукой за спиной. Ранее Тайсон Фьюри рассказал, когда завершит карьеру – Усика в его планах нет.

"Я симпатизирую Фьюри, мне нравится, как он себя ведет. Некоторые видят в нем глупца, но я вижу, что он делает все это по плану. Если Тайсон считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, я могу замотать себя глаз, завязать одну руку за спиной и еще пусть кто-то держит меня за ногу", – сказал Усик.

Сам же Усик 23 мая на "O2 Arena" в Лондоне встретится с другим британцем Дереком Чисорой. Победитель этого боя должен будет сразиться с победителем поединка Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, если в планы не вмешается Фьюри.

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Кстати, ранее Александр Усик рассказал, как борется с вирусом и что для этого надо есть. На данный момент украинский супертяж чувствует себя великолепно.

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