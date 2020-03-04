Усика не дождется: Тайсон Фьюри рассказал, когда завершит карьеру

Британский боксер считает, что уже всего достиг в боксе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз заговорил о завершении карьеры. 31-летний боксер завил, что повесит перчатки на гвоздь после битвы со своим соотечественником Энтони Джошуа, владеющим титулами WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Кстати, мы уже сообщали, что Фьюри и Джошуа собираются провести два или даже три боя.

"У меня осталось еще два боя, потом настанет время серьезно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе. Я уже стал чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа", – сказал Фьюри на шоу This Morning.

Напомним, что в конце февраля Фьюри победил Деонтея Уайлдера нокаутом в седьмом раунде. Стороны уже начали переговоры о реванше. По словам промоутера Боба Арума, третий бой между Фьюри и Уайлдером может пройти в июле.

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

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