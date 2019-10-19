"Я не устал. А он – да. Я это чувствую": Бетербиев прокомментировал победу над Гвоздиком

Россиянин отметил, что не настраивался на нокаут и его не волнуют оценки судей

Бетербиев счастлив владеть двумя поясами / Фото: Getty Images

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Российский полутяж Артур Бетербиев, который этим утром выиграл объединительный бой за пояса WBC и IBF у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде, отметил, что не настраивался на досрочное завершение поединка.

"Я просто пытался боксировать, а нокаут приходит. Я не фокусируюсь на нокауте. Один нокдаун, второй нокдаун, третий нокдаун. Я просто продолжал, пока рефери не остановил бой. Это мой самый важный поединок. Готовясь к нему, я проделал большую работу", – сказал Артур, которые все свои 15 боев в профи выиграл нокаутом.

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А на замечание, что после девятого раунда он проигрывал в карточках судей, Бетербиев ответил: "Я не удивлен. Мне нет дела до судей. Я очень счастлив. Я не знал, как буду себя чувствовать, когда получу второй пояс, но теперь я очень счастлив его иметь. Он устал (Гвоздик. – Авт.). Я чувствую это. Он устал, но я не устал". Ранее мы писали, что Гвоздика отправили в больницу после поражения от россиянина.

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