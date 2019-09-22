"Сделайте бой с жирноголовым Хабибом": Фергюсон окровавленными соперниками пугает Нурмагомедова

Тони Фергюсон / Фото: Getty Images

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Тони Фергюсон хочет сразиться с действующим чемпионом промоушена в том же дивизионе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее мы рассказывали, что Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку".

С просьбой об организации встречи с россиянином американец обратился к Дане Уайту, президенту UFC.

"Уверен, что мы найдем немного места и для толстоголового Хабиба. Дана Уайт, устрой это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо", – написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Уайт сообщал, что на UFC 245 пройдет три титульных боя. Уже известны два из них: чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес против Жермен де Рандами, а также чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй против Алекса Волкановски.

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Ранее мы сообщали о позорной выходе Конора Макгрегора в баре, где он ударил старика за отказ выпить производимый Конором виски. "После удара Макгрегора голова болела неделю", – заявил пострадавший.

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