Сегодня годовщина уникального рекорда в боксе, за которым гоняется Владимир Кличко

Девять лет назад в Монреале, Канада, состоялся исторический боксерский поединок. Знаменитый американец Бернард Хопкинс победил канадца Жана Паскаля и установил рекорд, став самым возрастным боксером, кому удалось завоевать чемпионский пояс по одной из основных версий. На момент боя Хопкинсу было 46 лет и 4 месяца. Ранее мы писали, что Бернард Хопкинс будет включен в Зал славы бокса, где уже присутствует Виталий Кличко.

Бернард побил рекорд другого легендарного американца Джорджа Формана, который завоевывал титул в хэвивейте в возрасте 45 лет и 9 месяцев. К слову, за этим достижением гоняется Владимир Кличко. Побить рекорд Формана – единственная причина для Кличко вернуться на ринг.

Что касается боя Хопкинс – Паскаль, то это был их повторная встреча. В первом поединке, который состоялся 18 декабря 2010 года в Квебек-Сити, Канада, на кону стояли титулы Паскаля WBC, IBO и The Ring, а также вакантный бриллиантовый пояс WBC. Несмотря на то, что Паскаль дважды отправлял соперника в нокдаун, судьи не увидели сильнейшего и засчитали ничью.

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Бернард Хопкинс и Жан Паскаль / Фото: Getty Images

Спустя полгода боксеры снова сошлись на ринге. В этот раз у Паскаля уже не было такого преимущества над ветераном, в средине боя Хопкинс и вовсе захватил инициативу в ринге. Позже Паскаль выровнял положение, но финальные раунды все равно прошли под диктовку Хопкинса, что позволило ему одержать победу единогласным решением судей и установить рекорд.

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Но на этом Хопкинс не остановился. Он боксировал на профессиональном ринге почти до 52-летнего возраста и еще дважды улучшил собственный рекорд. В 48 лет 1 месяц 25 дней он победил Тавориса Клауда и завоевал титул, а в 49 лет 3 месяца 4 дня побил Бейбута Шуменова и объединил пояса, добавив к своему титулу IBF еще и пояс WBA (Super), что также является рекордом в боксе.

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Всего на профессиональном ринге Бернард Хопкинс провел 67 боев. Американец одержал 55 побед (32 – нокаутом), потерпел 8 поражений и еще дважды его поединки завершались ничьей. Свой последний поединок Хопкинс провел 17 декабря 2016 года, когда проиграл Джо Смиту-младшему.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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