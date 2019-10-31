Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко рассказал, что еще может возобновить карьеру.

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"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд," – отметил боксер.

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"Это привлекательно? Я бы сказал, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", – сказал Кличко.

Напомним, что Форману стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Владимиру Кличко сейчас 43 года. Свой последний бой Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 2017 году.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

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