Сегодня юбилей у первого боксера, победившего Майка Тайсона: смотрите, как падал "Железный Майк"

Сегодня свой 60-й день рождения отмечает американский боксер Джеймс Дуглас. Спортсмен вошел в историю бокса как первый, кто сумел победить легендарного Майка Тайсона. Сенсационный поединок состоялся 11 февраля 1990 года. Тайсон был безоговорочным фаворитом встречи и, как признавался после поражения, даже практически не готовился к нему.

Читайте также: Четыре нокдауна за четыре минуты: 20 лет назад Майк Тайсон провел первый бой в Европе

Дуглас подходил к поединку с тяжелым эмоциональным фоном – менее месяца до боя умерла мать боксера, за пару дней до выхода на ринг его жена попала в тяжелом состоянии в больницу. Но это стало лишь дополнительным стимулом продемонстрировать свою внутреннюю силу. У Тайсона были свои проблемы – неудачный брак, смерть первого тренера, проблемы с алкоголем. Уже после поражения Майку пришлось обратить это внимание и пройти курс лечения от алкоголизма.

Несмотря на свою форму, "Железный Майк" был близок к досрочной победе в восьмом раунде, когда отправил своего соперника в нокдаун после правого апперкота. Дуглас сумел подняться на ноги до того, как рефери отсчитал до десяти, хотя позже промоутер Тайсона Дон Кинг обвинил судью, что он слишком долго отсчитывал.

Реклама

/ Фото: Boxrec

Нокдаун так разозлил Дугласа, что в девятом раунде он вывалил на Тайсон столько ударов, сколько не нанес за предыдущие раунды. Майк полностью выдохся и в следующей трехминутке пропустил апперкот, а затем еще убойную комбинацию левый-правый-левый, после чего упал на канвас, а его каппа вылетела изо рта. Рефери принялся отсчитывать нокдаун, но на цифре девять понял, что Тайсон едва стоит на ногах и остановил бой. Кстати, мы недавно писали, что 45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа.

Победа Дугласа стала настоящей сенсацией. Еще вчера он не хватал звезд с неба, а сегодня стал абсолютным чемпионом мира, отобрав у Тайсона титулы WBC, WBA, IBF. Правда, уже в следующем поединке Джеймс проиграл нокаутом Эвандеру Холифилду и лишился поясов. На этом сказка Дугласа закончилась.

На профессиональном ринге Дуглас одержал 37 побед (24 – нокаутом), потерпел шесть поражений и один поединок свел вничью, но бой с Тайсоном стал самым памятным в его карьере. Свой последний бой Джеймс провел в феврале 1999 года, победив боксера с рекордом 8 побед и 49 поражений.

Недавно также стукнуло 47 лет сенсационному поражению Мохаммеда Али от "выскочки" Кена Нортона. Тренер Али вспоминает, что между раундами не успевал отмывать капу боксера от крови.

Смотрите, как Майк Тайсон тренирует Серену Уильямс:

Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама