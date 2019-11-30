Сесилия Брекхус – Виктория Бустос: Первая леди бокса снова в деле в Монако

Сесилия Брекхус / Фото: matchroomboxing

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Сегодня 30 ноября в шикарном Казино Монте-Карло абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе, 38-летняя норвежка Сесилия Брекхус проведет первый бой в 2019 году и защиту своих титулов против бывшей чемпионки, 30-летней аргентинки Виктории Бустос. Ранее мы уже писали, что Первая леди Брекхус возвращается в ринг.

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Вечер бокса в Великобритании покажет телеканал Скай Спортс, в США – на DAZN, в России – Матч ТВ с началом трансляции в 22:20 по Киеву (23:20 по Москве). Смотрите взвешивание Брекхус и Бустос. Обе "вместились" в лимит весовой категории 66.6 кг. У Бустос оказалось 65,6 кг. Брекхус – на 900 граммов тяжелее – 66,5 кг.

"Ко мне и моей команде было королевское отношение с тех пор, как мы приземлились в Монако, – сказала Сесилия, которая проведет 36 бой и еще ни разу не проигрывала. – Мне особо нечего сказать, я здесь, чтобы победить Бустоса в субботу. И я хочу сделать заявление. Раньше дверь на Олимпиаду была закрыта для женщин, и вам пришлось бороться за место в телешоу. Поэтому приятно быть частью того, что произошло в последние годы".

Сесилия Брекхус – Виктория Бустос / Фото: Boxing Scene

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"Я чувствую себя очень уверенно, после всей той работы,которую я выполнила в тренажерном зале вместе со своей командой, – говорит Виктория Бустос. – Я знаю, что Сесилия собирается выступить как чемпионка, но я хорошо подготовлена. Я мощная и быстрая. Я готов снова стать чемпионкой мира".

Отметим, что 38-летняя Брекхус завоевала свой первый чемпионский пояс в полусреднем весе в 2009 году, а в 2014 объединила все четыре титула в этой категории. В прошлом году она провела три защиты, а в этом году еще ни разу не выходила на ринг. Недавно она сменила тренера — вместо Джонатана Бэнкса им стал Абель Санчес. Кстати, именно Сесилию Брекхус на конгрессе WBC в Киеве приняли за новую девушку Владимира Кличко.

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Сесилия Брекхус тренируется Видео: Instagram

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