Шансы выравниваются: букмекеры назвали фаворита боя Гвоздик – Бетербиев

Украинец - фаворит боя, но его преимущество тает с приближением поединка

Сегодня в Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик проведет объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым. На кону будут стоять титул WBC в полулегком весе, принадлежащий Гвоздику, и пояс IBF Бетербиева в этой же весовой категории. На нашем сайте уже доступен онлайн Гвоздик – Бетербиев. Сам бой начнется рано утром в субботу.

Аналитики считают украинского боксера небольшим фаворитом боя. Но с приближение боя котировки меняются в сторону россиянина. Так, утром в пятницу коэффициент на победу Гвоздика был 1.77, на победу Бетербиева 2.05, на ничью – 19. Т.е. вероятность исхода оценивали так: Победа Гвоздика 51% – ничья 5% – победа Бетербиева 44%.

Читайте также: Гвоздик – Бетербиев когда начало и где смотреть бой

Реклама

Теперь же котировка на Гвоздика равна 1.87, на Бетербиева 1.94, на ничью – 19. Таким образом, теперь вероятность исхода такая: победа Гвоздика 48%, ничья 5%, победа Бетербиева 47%.

Также букмекеры считают, что вероятным временем остановки боя станет промежуток 9-10 раунда. Интересно, что вероятность досрочной победы Бетербиева выше (коэффициент 2.40 против 3.20), а победа по очкам, вероятнее, достанется Гвоздику (4.20 против 8.00).

Напомним, что накануне состоялась процедура взвешивания боксеров, на которой Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Затем боксеры провели очередную дуэль взглядов. В следующий раз они посмотрят друг другу в глаза уже на ринге.

Готов ли Гвоздик к чемпионским боям:

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама