Гвоздик – Бетербиев: когда начало и где смотреть бой за два чемпионских пояса

18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Centre состоится грандиозный боксерский вечер, главным поединком которого станет объединительный бой за два чемпионских пояса в полутяжелом весе – обладатель титула WBC украинец Александр Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым, владеющим поясом IBF. Из-за разницы во времени бой начнется рано утром в субботу, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех главных моментов боя.

Бетербиев против Украины:

Боксеры уже встречались на ринге, но случилось это еще во время любительской карьеры 10 лет назад. Тогда на турнире в Турции Бетербиев победил Гвоздика, сломав ему нос, так что украинец имеет отличный шанс взять у своего оппонента реванш. Но на этом связь Бетербиева с Украиной не заканчивается. В 2006 году россиянин побеждал нашего Исмаила Силлаха на Кубке мира и чемпионате Европы, а в 2011 году, когда он перешел в первый тяжелый вес, дважды боксировал с будущим абсолютным чемпионом крузервейта Александром Усиком: на ЧМ-2011 и в 1/4 финала Олимпиады-2020. Оба раза россиянин проиграл украинцу.

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Профессиональную карьеру Бетербиев начал в 2013 году. На его счету 14 побед (все – нокаутом), правда, соперников с именем в его послужном списке найти тяжело. Можно разве что отметить экс-чемпиона WBA Габриеля Кампильо, который в свое время проигрывал нашему Вячеславу Узелкову, а также недавний поединок с Каллумом Джонсоном. Британец проиграл, но сумел отправить россиянина в нокдаун.

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Путь Гвоздика к объединительному бою:

Гвоздик так же начал профессиональную карьеру с избивания мешков, но со временем его команда начала подбирать ему все более серьезных соперников. Украинец поочередно разобрался с такими боксерами как Айзек Чилемба, Юниески Гонсалес, Крэйг Бэйкер, Мехди Амар, после чего вышел на титульный поединок с Адонисом Стивенсоном. Первое же попыткой завоевать чемпионский пояс Гвоздик успешно воспользовался, но победу омрачили последствия поражения для Стивенсона – канадец впал в кому, после чего ему понадобилось много времени, чтобы вернуться к нормальной жизни. Он заново учился ходить и говорить, а недавно впервые вернулся в спортивный зал.

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После боя со Стивенсоном украинец успел провести защиту титула против малоизвестного Дуду Нгумбу и победил его техническим нокаутом в пятом раунде. Сам Гвоздик остался недоволен боем, так как считал, что его соперник симулировал травму. В целом на счету Гвоздика 17 побед в профи, 14 из которых – досрочные.

Что касается положения боксеров в мировых топах, то Гвоздик занимает второе место в рейтинге авторитетного сайта boxrec.com, а Бетербиев идет только 11-м.

Где смотреть бой Гвоздик – Бетербиев:

Бой Гвоздик – Бетердиев начнется в субботу примерно в 6 утра по киевскому времени. Бой в прямой трансляции покажет телеканал "Интер", также поединок будет транслироваться на спутниковом ТВ на каналах ESPN USA и Polsat Sport.

Готов ли Гвоздик к чемпионским боям:

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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