"Сильней, чем все слова Усика и Ломаченко": украинский боксер опубликовал стих на фоне "Майдана"

Украинский боксер Иван Редкач на своей странице в Instragram разместил фото из собственного архива, на котором он позирует на фоне баррикад в центре Киева времен Революции достоинства. Фото боксер сопроводил трогательным стихом, а в конце призвал к миру во всем мире. Ранее боксер Редкач вспомнил битву за ДАП и уколол Лома и Усика. Иван Редкач, живущий в США, опубликовал в соцсетях патриотический пост.

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Мы из той страны, в которой

Было лучше промолчать,

И не видеть, и не слышать,

А надежнее – не знать.

На свободу вырывались

Кто как мог, любым путем,

Чтобы дети не боялись,

Чтоб не жить под сапогом.

Только "Призрак коммунизма" Увязался нам вослед.

С нами рядом поселился,

Хоть казалось – его нет.

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И, сидя в своих хоромах,

Страх запрятавши в душе,

Видим то, что так знакомо,

То, в чем жили мы уже.

Снова мы в стране, в которой

Лучше тихо промолчать,

И не видеть, и не слышать...

А спокойнее – не знать.

Мир во всем Мире

INSTAGRAM

В комментариях под фото фанаты боксера оценили стихотворение, а один из подписчиков написал: "Сильно, сильней, чем все слова Усика и Ломаченко".

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Напомним, что Редкач требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика. Иван Редкач обратился к президенту K2 Ukraine Александру Красюку с просьбой разобраться с Сергеем Лапиным, который выступал на чемпионате России, представляя Симферополь, а сейчас находится в команде Усика.

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Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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