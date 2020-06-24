"Сильней, чем все слова Усика и Ломаченко": украинский боксер опубликовал стих на фоне "Майдана"

Украинский боксер Иван Редкач на своей странице в Instragram разместил фото из собственного архива, на котором он позирует на фоне баррикад в центре Киева времен Революции достоинства. Фото боксер сопроводил трогательным стихом, а в конце призвал к миру во всем мире. Ранее боксер Редкач вспомнил битву за ДАП и уколол Лома и Усика. Иван Редкач, живущий в США, опубликовал в соцсетях патриотический пост.
Читайте также: "Соседи пошли на митинги, чтобы нажиться, а утром продавали ворованное": украинский боксер о ситуации в США
Мы из той страны, в которой
Было лучше промолчать,
И не видеть, и не слышать,
А надежнее – не знать.
На свободу вырывались
Кто как мог, любым путем,
Чтобы дети не боялись,
Чтоб не жить под сапогом.
Только "Призрак коммунизма" Увязался нам вослед.
С нами рядом поселился,
Хоть казалось – его нет.
И, сидя в своих хоромах,
Страх запрятавши в душе,
Видим то, что так знакомо,
То, в чем жили мы уже.
Снова мы в стране, в которой
Лучше тихо промолчать,
И не видеть, и не слышать...
А спокойнее – не знать.
Мир во всем Мире
В комментариях под фото фанаты боксера оценили стихотворение, а один из подписчиков написал: "Сильно, сильней, чем все слова Усика и Ломаченко".
Напомним, что Редкач требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика. Иван Редкач обратился к президенту K2 Ukraine Александру Красюку с просьбой разобраться с Сергеем Лапиным, который выступал на чемпионате России, представляя Симферополь, а сейчас находится в команде Усика.
Смотрите скандальное видео Усика с нокаутом "диванного эксперта":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк