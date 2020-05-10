Скандал на карантине: ближайший соперник Усика обозвал Владимира Кличко "киской"

Британец Дерек Чисора, в свое время плюнувший в лицо Владимиру, запустил в его сторону новое оскорбление

Скандальный британский супертяж Дерек Чисора, который должен стать следующим соперником Александра Усика, снова принялся за старое – поливать других грязью. В этот раз от Дерека досталось Владимиру Кличко. Напомним, бой Усик – Чисора могут перенести из Лондона в Азию.

На своей странице в Instagram Дерек Чисора разместил фотографию Александра Усика в компании Владимира Кличко, сделав к этому кадру провокационную и оскорбительную для Кличко подпись: "Пенсия – для кисок".

INSTAGRAM

Тем самым Дерек Чисора решил "уколоть" Владимира Кличко, который после поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа завершил карьеру и ушел на спортивную пенсию побежденным, тогда как, дескать, он, Чисора, вешать перчатки на гвоздь не собирается и уверен, что его последнее слово в боксе будет победным.

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Напомним, в 2012 году Дерек Чисора единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко бой за чемпионский пояс WBC, однако тогда британец больше запомнился своими провокациями. В частности, на взвешивании Чисора залепил Виталию пощечину, а непосредственно перед боем в ринге плюнул в лицо Владимиру.

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Ранее мы писали, что Кличко готов стать спарринг-партнером Усика перед боем с Чисорой."По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно", – сказал Владимир.

Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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