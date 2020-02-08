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Скандальный российский рефери будет судить украинского боксера-чемпиона в Киеве

8 февраля, 10:25

Юрий Копцев второй раз за две недели обслужит поединок нашего соотечественника

Юрий Копцев

Юрий Копцев / Фото: vringe.com

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Сегодня в Киеве состоится знаменательное событие – вечер бокса, в котором украинец Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 50,8 кг. Пройдет мероприятие в КВЦ "Парковый". Соперником нашего боксера будет Хосбер Перес из Венесуэлы.

Как мы сообщали, накануне Далакян и Перес прошли процедуру взвешивания: оба спортсмена вписались в рамки весовой категории. В субботу, как предполагается главный бой вечера начнется около 22:00.

Судить поединок между Артемом и Хосбером будет российский рефери Юрий Копцев. Ранее он неоднократно приезжал работать в Киев. Но неделю назад он оскандалился во время судейства боя другого украинского боксера – полусреднего веса Карена Чухаджяна. Встреча Чухаджяна с россиянином Сергеем Воробьевым за пояс WBA International проходила в Калининграде, и Копцев решился отдать победу своему соотечественнику. Хотя двое других судей посчитали победителем Карена.

Президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов написал о Копцеве в соцсетях:

"Ведь он будет судить 8 февраля бой Далакяна. Конечно, здесь он не посмеет сделать подлость, но какими глазами он будет смотреть и разговаривать с украинскими болельщиками? На его месте я бы не посмел приехать в Киев".

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бокс wba судья чемпион мира рефери Артем Далакян

Источник: УНИАН

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