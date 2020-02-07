"Я тебя разорву перед твоими фанатами", – Пулев предупредил Джошуа перед чемпионским боем

Болгарский боксер угрожает чемпиону мира, что отнимет его пояса

Кубрат Пулев / Фото: Getty Images

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Дата проведения поединка между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по трем версиям Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым до сих пор не выбрана. Однако боксеры уже начали "арт-подготовку" в соцсетях и прессе. Болгарский претендент попробовал шокировать британца еще одним высказыванием. Ранее мы писали, что Джошуа предостерегли перед будущим боем с Усиком.

Переговоры промоутеров по организации вечера бокса с участием Кубрата и Энтони находятся на завершающей стадии. Стороне болгарина не хотелось бы проводить шоу в Великобритании. В соцсетях Пулев объявил о бое с Джошуа в Стамбуле в мае, однако эта информация оказалась лишь пожеланием боксера по прозвищу "Кобра".

Теперь 38-летний Пулев решил припугнуть обладателя поясов IBF, WBA, WBO:

"Успокойся, чемпион. Я вижу, ты чересчур волнуешься, что придется биться не дома – и ты абсолютно прав. Ха-ха. Но я готов приехать и в Лондон и разорвать тебя!"

На данный момент самым реальным вариантом для боя выглядит арена футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Переговоры должны завершиться на днях. Ранее IBF уже давала боксерам отсрочку до 31 января, чтобы прийти к соглашению об организации боя. Но промоутеры попросили вторую отсрочку, и теперь им разрешили договариваться до 14 февраля. Если стороны не придут к общему знаменателю, проведут торги о проведении поединка.

Узнайте, что бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали.

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Видео: Reuters

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