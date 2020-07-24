Скрестил пальцы и не хочет идти в сад: стало известно, когда состоится второй бой Усика в супертяжах

Менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал, когда может состояться бой его подопечного против украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО). Ранее Усик показал, как тренирует защиту и реакцию.

"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается тогда, когда дерется перед болельщиками. Чем больше фанатов, тем лучше выступает Чисора. В боях с Диллианом Уайтом и Дэвидом Прайсом, когда Дерек чувствовал энергию толпы, он показывал отличный бокс. Я не уверен, что Чисора сможет драться в студии или в саду. Если так будет нужно, то он пойдет на это, но мы рассчитываем, что все вернется на свои места", – сказал Хэй в интервью ютуб-каналу iFL TV.

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Александр Усик / Фото: Instagram

"Мы надеемся, что бой Чисоры с Усиком будет организован в октябре, это вполне реально. 22 августа состоится поединок Уайт – Поветкин. Это будет очень классный бой, который тоже пройдет на PPV. Вероятно, между этими событиями будет пауза в шесть недель. Так что, возможно, поединок Чисора – Усик состоится в начале или середине октября. Мы держим пальцы крестиком", – подытожил Хэй.

Напомним, что бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне, но пришлось перенести из-за коронавируса. А на днях Усик весело потроллил Чисору на бегу у Черного моря в компании с Ломаченко.

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