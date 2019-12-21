"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника Емельяненко

Глава Чечни обещает быстро справиться с соперником. Только не решил еще - в клетке или в ринге

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на поединок скандального бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Правда, Кадыров еще не определился, в каком виде единоборств хотел бы помериться силами с соперником. Напомним, в своем последнем бою насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

"У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?" – поинтересовался у болельщиков Кадыров

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"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? – продолжил тему Кадыров. – Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА? Или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая, как бабочка, и жаля, как оса? Про себя скажу просто: я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте… И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?"

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Как мы писали ранее, Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны ищут ему жанр – звучит и порно. А некоторые подписчики Александра, увидев его сообщение о съемках в картине, предположили, что он снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

Отметим, что Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений. Несколько лет назад был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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