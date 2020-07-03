"Снайпер" Педраса с двумя нокдаунами выиграл поединок, перенесенный из-за коронавируса

В ночь со 2-го на 3 июля в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса компании Top Rank. В главном бою бывший соперник Василия Ломаченко пуэрториканец Хосе "Снайпер" Педраса одержал победу над бойцом из США Миккелем Леспьером в рамках первого полусреднего веса. Этот поединок должен был состояться 18 июня, однако встречу Педраса – Леспьер перенесли из-за того, что менеджер Леспьера Хосе Таварес сдал позитивный тест на COVID-19.

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Педраса изначально выглядел активнее и точнее соперника, он мог отправить Леспьера на настил ринга уже во втором раунде, когда зажал американца у канатов. Но в том эпизоде Миккелю удалось выкрутиться. Однако Хосе продолжал наступать и в пятом раунде Леспьер оказался в нокдауне после левого хука в челюсть. В 10-й трехминутке Педраса оформил и второй нокдаун, но американец вернулся в борьбу.

Смотрите полное видео боя

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В итоге победителя боя определяли судьи и они отдали свои голоса в пользу пуэрториканца – 100:88, 99:89, 99:89.

Напомним, что в декабре 2018 года с бывшим чемпионом WBO в легком весе Педрасой встречался украинский боксер. Василий Ломаченко дважды отправил соперника в нокдаун и выиграл объединительный бой.

Смотрите, как дрифтует Василий Ломаченко

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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