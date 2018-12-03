Соперник Александра Гвоздика вышел из критического состояния

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который был введен в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком, вышел из критического состояния.

Поединок, на кону которого стоял пояс WBC в полутяжелом весе, был остановлен в 11-м раунде после того, как Гвоздик нокаутировал Стивенсона. 41-летний боксер в критическом состоянии был доставлен в одну из больниц Квебека.

"Состояние Адониса стабилизировалось, что является относительно неплохой новостью. Он находится под контролируемым наркозом, чтобы облегчить его восстановление", – написал в соцсетях промоутер боксера Ивон Мишель.

"Удар у Саши всегда был самый сильный в сборной. Он перебивал даже тяжей и супертяжей. Он в свое время даже побил рекорд по силе удара Вячеслава Глазкова, который тяжелее Саши на 15-20 кг. Сколько точно не помню, но далеко за 300 кг. Но дело даже не в том. Есть тоннаж ударов, он у Саши был 33 тонны за 40 секунд. Для этого темп должен быть большой и каждый удар очень сильный. И в Канаде это сыграло роль, потому что нокаут был не от одного удара", рассказал нам первый тренер украинца Эдуард Карницкий.