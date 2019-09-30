Соперник Усик чуть не "лег" от "великана" перед боем с украинцем

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

Голландский супертяжеловес Тайрон Спонг ведет активную подготовку к предстоящему поединку с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, который состоится 12-го октября в Чикаго (США). Ранее мы писали, что Усик со "стволом" показал, как будет избивать кикбоксера.

Накануне встречи в ринге нидерландский боксер, сделавший себе имя в кикбоксинге, показал, что подготовил для украинца. Спонг побоксировал с более высоким соперником-левшой.

За время боя его оппонент смотрелся очень уверенно. Он мог отправить Спонга в нокдаун, и несколько раз пытался повалить его на ринг.

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Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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