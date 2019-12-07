Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперника

Австралийский боксер пока не знает горечи поражения на профессиональном ринге

Тим Цзю / Фото: Instagram

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первой полусредней весовой категории Константина Цзю Тимофей в пятницу в австралийском Сиднее успешно защитил титул чемпиона Австралии по версии IBF, одержав досрочную победу над 28-летним Джеком Брубейкером.

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25-летний "Тим" Цзю доминировал на протяжении всего поединка, потряс соперника во втором раунде, а в четвертом запер его в углу и провел затяжную атаку, вынудив секундантов Брубейкера выбросить полотенце.

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Цзю-младший одержал 15-ю победу на профессиональном ринге, из которых 11- досрочные. В рейтинге боксеров первого среднего веса на сайте boxrec.com Тим Цзю занимает 25-е место в мире.

Напомним, что сегодня состоится долгожданный реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Британец попытается вернуть свои чемпионские пояса, которые он потерял после сенсационного поражения в июле. Руис – Джошуа смотреть бой можно на нашем сайте.

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

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