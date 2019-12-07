Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперника

7 декабря, 18:17

Австралийский боксер пока не знает горечи поражения на профессиональном ринге

Тим Цзю

Тим Цзю / Фото: Instagram

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первой полусредней весовой категории Константина Цзю Тимофей в пятницу в австралийском Сиднее успешно защитил титул чемпиона Австралии по версии IBF, одержав досрочную победу над 28-летним Джеком Брубейкером.

Читайте также: расписание трансляций реванша Джошуа – Руис

25-летний "Тим" Цзю доминировал на протяжении всего поединка, потряс соперника во втором раунде, а в четвертом запер его в углу и провел затяжную атаку, вынудив секундантов Брубейкера выбросить полотенце.

Реклама

Цзю-младший одержал 15-ю победу на профессиональном ринге, из которых 11- досрочные. В рейтинге боксеров первого среднего веса на сайте boxrec.com Тим Цзю занимает 25-е место в мире.

В тренде
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша

Напомним, что сегодня состоится долгожданный реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Британец попытается вернуть свои чемпионские пояса, которые он потерял после сенсационного поражения в июле. Руис – Джошуа смотреть бой можно на нашем сайте.

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Костя Цзю Тим Цзю видео нокаута

Источники: AllBoxing , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра
Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание АлександраБокс
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реваншаБокс
Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом Уайлдера
Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом УайлдераБокс
"Бум-бум-бум по украинцу! Чертов монстр": Леннокс Льюис назвал убойный козырь Руиса перед боем с ДжошуаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...