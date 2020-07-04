Старички в огне: вслед за Тайсоном и Холифилдом в ринг возвращается и "Золотой мальчик"

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях легендарный "Золотой мальчик" Оскар Де Ла Хойя заявил, что планирует приступить к тренировкам уже в ближайшее время. 47-летний американский боксер хочет вернуться в ринг, чтобы провести несколько выставочных боев. И он не первый, кому не сидится на пенсии. Ранеео возвращении в ринг заявил Майк Тайсон, а вслед за ним и другой бывший чемпион-супертяж Эвандер Холифилд.

"Я думаю о камбэке каждый день. Скажу больше, я уже тренируюсь и занимаюсь бегом. Когда состоится бой? Точного ответа у меня нет. Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего. Но как бы то ни было, я обязательно выйду в ринг. Через две недели я начну спарринги. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда у меня под глазом появится синяк", – приводит слова 47-летнего американца Ring TV.

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Напомним, что 47-летний Де Ла Хойя последний раз выходил в ринг как боксер в 2008 году. В своей профессиональной карьере американец одержал 39 побед в 45 поединках, 30 из них – нокаутом.

Майк Тайсон и Оскар Де ла Хойя / Фото: Twitter

"Какого хочу соперника? Мне все равно, кто это будет, я готов сразиться с любым из топовых боксеров. В приоритете – представитель среднего веса. Но только не Сауль Альварес", – приводит слова американца Boxing News 24.

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В данный момент Оскар является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions, но несмотря на это, легендарный боксер бросил вызов звезде смешанных единоборств Конору Макгрегору, и ирландец этот вызов принял.

Смотрите, как Владимир Кличко проводит спарринг с Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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