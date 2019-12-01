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Страшный нокаут: боец ММА уничтожил другого ударом ногой в голову

1 декабря, 22:59

Маркос Тайландеш классным ударом с разворота не оставил шансов сопернику

Боец смешанных единоборств Маркос Тайландеш победил Луана Соареша на турнире SFT, который проходил в Бразилии.

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Бой состоялся 30 ноября – Тайландеш в первом поединке вечера уничтожил соперника мощным нокаутом Автор поста добавил в подписи к публикации, что соперник был буквально "мертв" от жесткого удара.

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Ранее мы писали, что следующим соперником Конора Макгрегора может стать Дональд Серроне по прозвищу Ковбой. Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Как стало известно ранее, Конор Макгрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир.

Смотрите, что рассказывает чемпион мира WBA Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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