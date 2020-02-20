Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Страсти накаляются: Фьюри и Уайлдер устроили лихую потасовку перед реваншем в Лас-Вегасе

20 февраля, 09:27

"Цыганский король" повздорил с "Бронзовым бомбардировщиком" во время дуэли взглядов

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, прибыв в Лас-Вегас, устроили потасовку перед долгожданным реваншем, который состоится в США рано утром 23 февраля по киевскому времени. Стычка соперников произошла на одной из финальных пресс-конференций. Напомним, ранее Уайлдер пригрозил нокаутировать Фьюри в третьем раунде.

Во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе Уайлдер и Фьюри устроили словесную перепалку, после чего Уайлдер жестко оттолкнул Фьюри. "Цыганский король" ответил "Бронзовому бомбардировщику" тем же. И не миновать драки, если бы боксеров не поспешили разнять члены их команд.

Отметим, что непобедимые Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри впервые встретились в ринге 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.

Реклама

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Читайте также: "Кокаин и проститутки по 30 долларов": Фьюри рассказал, как отметит победу над Уайлдером

Ранее Фьюри признался, как он укрепляет свой подбородок перед ответным боем с Уайлдером, который 41 из 42 своих побед добыл нокаутом. "Вообще-то, я уверен в своем подбородке. Но, да, я укрепляю свою старенькую челюсть.Я регулярно делаю куннилингус", – заявил Фьюри.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об УсикеБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
"Уайлдер не дрался с тем, кто хотел бы сломать ребра каждым ударом": легенда бокса ответила за ТайсонаБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
Одним ударом
Одним ударом "вырубили" Неймара и рефери: невиданный нокаут в тайском боксеБокс
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...