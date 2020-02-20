Страсти накаляются: Фьюри и Уайлдер устроили лихую потасовку перед реваншем в Лас-Вегасе

"Цыганский король" повздорил с "Бронзовым бомбардировщиком" во время дуэли взглядов

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, прибыв в Лас-Вегас, устроили потасовку перед долгожданным реваншем, который состоится в США рано утром 23 февраля по киевскому времени. Стычка соперников произошла на одной из финальных пресс-конференций. Напомним, ранее Уайлдер пригрозил нокаутировать Фьюри в третьем раунде.

Во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе Уайлдер и Фьюри устроили словесную перепалку, после чего Уайлдер жестко оттолкнул Фьюри. "Цыганский король" ответил "Бронзовому бомбардировщику" тем же. И не миновать драки, если бы боксеров не поспешили разнять члены их команд.

Отметим, что непобедимые Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри впервые встретились в ринге 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.

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Ранее Фьюри признался, как он укрепляет свой подбородок перед ответным боем с Уайлдером, который 41 из 42 своих побед добыл нокаутом. "Вообще-то, я уверен в своем подбородке. Но, да, я укрепляю свою старенькую челюсть.Я регулярно делаю куннилингус", – заявил Фьюри.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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