"Улетит за канаты ринга": Уайлдер назвал раунд, в котором нокаутирует Фьюри

Уайлдер - Фьюри / Фото: Reuters

Непобедимый чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, в каком раунде нокаутирует Тайсона Фьюри в реванше, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Напомним, ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера во втором раунде.И вот – прилетела ответка. Пока что словесная.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

"В нашем первом бою, завершившемся вничью, я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент, – говорит "Бронзовый бомбардировщик" Деонтей Уайлдер. – Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя"

22 февраля Уайлдер планирует "отключить" Фьюри с седьмой по девятую минуту боя.

Уайлдер – Фьюри / Фото: Twitter

"Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил "Цыганскому королю" Деонтей Уайлдер В тренде УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

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РанееФьюри сделал признание относительно того, как он укрепляет свой подбородок перед боем с Уайлдером, который 41 из 42 своих побед добыл нокаутом. "Вообще-то, я уверен в своем подбородке. Но, да, я укрепляю свою старенькую челюсть.Я регулярно делаю куннилингус", – заявил Фьюри.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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