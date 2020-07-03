"Я вернусь из ада и поймаю его": Чисора угрожает Усику перед скорым боем боксеров

Боксеры-профессионалы пока что почти не возвращаются в ринг: пандемия коронавируса не отступает. Однако организаторы уже учатся проводить соревнования без болельщиков или с ограниченным количеством зрителей на трибунах. Тем временем будущие соперники упражняются в красноречии. Украинец Александр Усик в ближайшем бою должен сойтись с опытным британцем Дереком Чисорой. Сегодня мы писали, что Усик в рейтинге WBC идет вторым – следом за лучшим нокаутером в истории.

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Пока что 36-летний Чисора пытается запугать оппонента. В очередном видео в своем аккаунте в Instagram Дерек привел свои слова с победного боя и адресовал их Александру, завершив грозным девизом:

"Я готов лезть из кожи вон, идти в ад и возвращаться обратно. И если я поймаю Усика, то он пропал. Я ищу и уничтожаю".

INSTAGRAM

Украинский же боксер спокойно тренируется. Сегодня крымчанин выложил небольшой видеоролик, где показал, как он работает с грушей.

INSTAGRAM

Мы сообщали, что названа новая дата боя Усика с Чисорой. Ожидается, что поединок пройдет в конце лета.

Смотрите, как Александр рисовал картину – в своем стиле

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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В начале июня Чисора сравнил бой с Усиком с подарком на Рождество.

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