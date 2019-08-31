Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Свитолина в предвкушении боя Ломаченко – Кэмпбелл

31 августа, 16:28

Наша теннисистка также будет смотреть бой

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина очень сильно ждет бой чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). Кстати, онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл смотрите в трансляции на нашем сайте.

Смотрите, как Василий Ломаченко нокаутировал другого британца – Энтони Кроллу

На кону будут стоять пояса Василия Ломаченко, а также титул WBC, который вакантным оставил Майки Гарсия. Наша теннисистка, как и вся Украина, также будет болеть за Василия, о чем сообщила у себя в Instagram.

"Не могу дождаться завтрашнего боя Ломаченко. Василий, иди до конца!", – написала теннисистка.

Как мы писали ранее, Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом назвал себя лучшим боксером мира – вне зависимости от весовой категории. При этом своему другу Александру Усику чемпион-легковес не нашел места в тройке лучших. 

Также сообщалось, что накануне лондонского поединка Ломаченко прошел краткий курс английского сленга. Украинский боксер запнулся на фразе: "У меня пересохло в горле".

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Василий Ломаченко Элина Свитолина Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Ломаченко встретил Поветкина накануне своего боя
Ломаченко встретил Поветкина накануне своего бояБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаутаБокс

Новости партнеров

Loading...