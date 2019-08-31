Свитолина в предвкушении боя Ломаченко – Кэмпбелл

Наша теннисистка также будет смотреть бой

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина очень сильно ждет бой чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). Кстати, онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл смотрите в трансляции на нашем сайте.

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На кону будут стоять пояса Василия Ломаченко, а также титул WBC, который вакантным оставил Майки Гарсия. Наша теннисистка, как и вся Украина, также будет болеть за Василия, о чем сообщила у себя в Instagram.

"Не могу дождаться завтрашнего боя Ломаченко. Василий, иди до конца!", – написала теннисистка.

Как мы писали ранее, Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом назвал себя лучшим боксером мира – вне зависимости от весовой категории. При этом своему другу Александру Усику чемпион-легковес не нашел места в тройке лучших.

Также сообщалось, что накануне лондонского поединка Ломаченко прошел краткий курс английского сленга. Украинский боксер запнулся на фразе: "У меня пересохло в горле".

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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