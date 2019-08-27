Таких ударов Ломаченко мир еще не видел: перед боем с Кэмпбеллом Вася взял в руки клюшку

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) перед субботним поединком с британцем Люком Кэмпбеллом решил немного расслабиться. 31-летний украинец впервые в жизни взял в руки клюшку для гольфа и попробовал себя в одном из самых любимых видов спорта Владимира Кличко и Андрея Шевченко.

Смотрите, как Василий Ломаченко впервые в жизни играет в гольф

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Василий "Хайтек" Ломаченко совершил два элегантных удара клюшкой по мячику, отметившись при этом довольно неплохой точностью. По крайней мере, мячик не улетел за пределы поля. А сам боксер - судя по его выкрикам "О-хо-хо!" и выражению лица человека, сделавшего нечто невероятное – получил от игры в гольф непередаваемое удовольствие. Услышав же реплику о том, что, возможно, мы увидели в деле будущего чемпиона мира по гольфу, Василий Ломаченко расплылся в улыбке.

Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

Реклама

"Есть ли хоть что-то, что этот человек не умеет?" – задался после увиденного вопросом Instagram-канал британской компании Sky Sports.

Интересно, что игру в гольф Василий Ломаченко испробовал на травке в двух шагах от лондонской "О2 Арены", где 31 августа состоится его поединок с другим олимпийским чемпионом-2012 – Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко и Кэмпбелл. Между ними – Хирн / Фото: Instagram В тренде Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белоруса

"Я готов на все сто", – с улыбкой сказал Ломаченко, говоря о своем физическом состоянии перед предстоящим поединком.

Смотрите, как Василий Ломаченко избил британца Энтони Кроллу

Как мы писали ранее, обидчик Ломаченко дал совет Кэмпбеллу, как победить украинца. Мексиканец Орландо Салидо, которому Вася уступил пять лет назад, рекомендует британцу ближнюю дистанцию и удары в корпус.

Также сообщалось, что соперник Ломаченко одновременно спаррингует с тремя боксерами. "Сначала было сложно, но это хорошая тренировка: тебя неожиданно бьют под разными углами, а это повышает концентрацию", – рассказал Люк Кэмпбелл.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама