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"Упрись ему в грудь": обидчик Ломаченко дал совет Кэмпбеллу, как победить украинца

26 августа, 19:01

Мексиканец, которому Вася уступил пять лет назад, рекомендует британцу ближнюю дистанцию и удары в корпус

В 2014-м Салидо победил Ломаченко

В 2014-м Салидо победил Ломаченко / Фото: Facebook

Известный мексиканский боксер Орландо Салидо, который пять лет назад нанес Василию Ломаченко единственное поражение в профи-карьере украинца, дал совет Люку Кэмпбеллу, как победить нашего Хайтека. Напомним, поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится уже в эту субботу, 31 августа, в Лондоне, где в свое время оба соперника стали олимпийскими чемпионами-2012.

"Чтобы победить Ломаченко, необходимо по-настоящему прессовать его, навязывать бой на ближней дистанции и бить по корпусу, – заявил в комментарии Sky Sports Орландо Салидо. – Его не перебоксируешь. Необходимо устроить драку, чтобы он почувствовал себя некомфортно на ринге. Люк, ты должен вести бой так, как это выгодно тебе, а не Ломаченко. Упрись ему в грудную клетку и бей по корпусу".

Пять лет назад Салидо победил Васю раздельным решением судей

"Что касается моего боя с Ломаченко в 2014-м, то он оказался неготовым к моему профессиональному стилю, – говорит Орландо Салидо. – Думаю, Ломаченко недооценил меня, и я преподал ему урок, показав, чем профи-бокс отличается от любительского".

Смотрите, как Ломаченко выигрывал свой последний бой

Как мы писали ранее, в лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем. "Мое сердце разрывается": тренер, который готовит Люка Кэмпбелла к поединку с Васей, сообщил, что потерял сестру.

Также сообщалось, что соперник Ломаченко одновременно спаррингует с тремя боксерами. "Сначала было сложно, но это хорошая тренировка: тебя неожиданно бьют под разными углами, а это повышает концентрацию", - говорит Люк Кэмпбелл.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Источник: Сегодня|Спорт

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