Объявлены первые котировки на бой Усик – Чисора: британский "верблюд" ляжет от ударов украинца

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

Бой украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко, еще официально не подтвержден. Однако букмекеры уже дали свой прогноз на поединок Усик – Чизора, ожидающийся в феврале 2020 года. Ранее мы писали, что Чисора устроит Усику дуэль взглядов на "Столкновении в дюнах" перед Джошуа и Руисом.

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Согласно котировкам аналитиков, Александр Усик – большой фаворит в противостоянии с Дереком Чисорой. На победу украинца установлен коэффициент 1.13, на победу британца – 5.50, на ничью – 34.0. Иными словами, вероятность того, что следом за американцем Чаззом Уизерспуном Усик одолеет и Чисору, оценивается в 81 процент. Британскому скандалисту дают всего 16 процентов на успех. А ничейный исход расценивается как практически нереальный – в 3 процента.

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Как мы писали ранее, недавним заявлением о грядущем проведении боя Усик – Чисора в феврале промоутер Эдди Хирн спровоцировал перепалку на странице своей промоутерской компании в Twitter. "Это будет великий бой! Билеты на О2 Arena в Лондоне разметут в мгновенье ока", – написал пользователь с ником What's Real. "Ужасный бой, – возмутился в ответ Виктор Беллотти. – Нас ждут скучные осторожные очки от Усика без реальной "рубки". Усик выиграет, болельщики – проиграют"

Напомним, ранее Усик рассказал, куда бы он слетал на машине времени. Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта, чтобы показать своему отцу "золото" Олимпиады-2012.

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